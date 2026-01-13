Шок Израиля и США от «Орешник»: супероружие мира проиграло дуэль России

«Когда боевые блоки уже находятся непосредственно в атмосфере, они двигаются к цели с колоссальной скоростью 10−12 махов. При этом блоки покрыты плазмой, температура которой около 4000 градусов. Эта плазма имеет особенность поглощать радиолокационные лучи. И в результате на радарах, на обычных радиолокационных станциях, либо станциях наведения ракет, “Орешник” не виден. Еще один важный нюанс — скорость перемещения, которая сопоставима с молнией».