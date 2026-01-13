Шок Израиля и США от «Орешник»: супероружие мира проиграло дуэль России

В Министерстве обороны РФ подтвердили успешный удар подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник» по стратегически важному объекту инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Целью стал Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По данным ведомства, поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА) и инфраструктура заводского аэродрома.
Цель поражена: как «Орешник» парализовал авиационный хаб ВСУ.
Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов отметил в беседе с aif.ru, что уничтоженный подо Львовом авиазавод завод был ключевым хабом для поддержания боеспособности ВВС Украины. Там ремонтировали узлы и сами самолеты, а также обслуживали истребители F-16 и МиГ-29, переданные Украине западными партнерами.
«На этом предприятии проводился ремонт как отдельных узлов и комплектующих, так и полностью самолетов и их обслуживание», — отметил генерал.
Удар по конвейеру дронов и «воздушному мосту» Зеленского.
Генерал-майор Попов подчеркнул, что современные украинские авиаремонтные заводы давно стали предприятиями двойного назначения. На базе цехов организовано производство ударных беспилотников.
«На всех авиационных ремонтных заводах сегодня развернуто производство, как правило, ракетного вооружения и беспилотников большой и средней дальности. Это значит тех беспилотников, которые могут использоваться для ударов вглубь нашей территории. Такие дроны использовали накануне Нового года при попытке нанести массированный удар по одному из объектов администрации президента», — пояснил военный эксперт.
Последствия удара, по оценке Попова, носят комплексный и стратегический характер:
«Завод понес существенные потери, приостановлено производство беспилотников. Для нас это очень важный показатель. Удар “Орешника” вывел из строя авиационный ремонтный завод, взлетно-посадочную полосу, частично места стоянки самолетов, замедлив функционирование авиационного комплекса в целом, а также системы управления, когда осуществляется переброска специалистов администрации Зеленского из Киева во Львов и обратно, а также специалистов командных пунктов управления войсками».
Немецкая «Стрела» промахнулась: почему Arrow-3 не увидела «Орешник».
Отдельный аспект этой операции, который заставляет говорить о ней как о знаковом событии, — полная беспомощность перед «Орешником» новейших систем ПВО западного производства. Речь идет о развернутой в Германии израильско-американской системе Arrow-3 («Стрела-3»), считающейся одной из самых передовых в мире.
Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью aif.ru детально объяснил причины этого технологического фиаско.
«Комплекс противоракетной обороны Arrow-3, или “Стрела-3” считается очень передовым. До этого момента говорили, что этот комплекс способен поражать многие баллистические цели, в том числе, которые запускали хуситы в свое время и частично Иран. Однако по гиперзвуковым целям, иранским ракетам Fateh, Arrow-3 работал неэффективно, он все время мазал», — констатировал Кнутов.
Эксперт раскрыл секреты неуязвимости российского ракетного комплекса, которые свели на нет возможности Arrow-3:
«Основная задача Arrow-3 — перехват баллистических ракет… Особенность нашего “Орешника” в том, что ракета проходит очень быстро разгонный участок, на котором, как правило, перехватывает система противовоздушной обороны. Также на невидимость для ПВО противника работают скорость перемещения в космосе, конструкция нашей ракеты и плазма, покрывающая боевые блоки и делающая их практически невидимыми для радаров. В результате система Arrow-3 даже не заметила наш “Орешник”».
Плазменный щит и скорость молнии: технологическое превосходство РФ.
Кнутов объяснил феноменальную скрытность «Орешника» на всех участках полета.
«Когда боевые блоки уже находятся непосредственно в атмосфере, они двигаются к цели с колоссальной скоростью 10−12 махов. При этом блоки покрыты плазмой, температура которой около 4000 градусов. Эта плазма имеет особенность поглощать радиолокационные лучи. И в результате на радарах, на обычных радиолокационных станциях, либо станциях наведения ракет, “Орешник” не виден. Еще один важный нюанс — скорость перемещения, которая сопоставима с молнией».
Это сочетание сверхвысокой скорости, особой траектории и плазменного облака, поглощающего радиолокационное излучение, создает эффект «невидимости», с которым не справляются даже самые современные системы НАТО.
Удар, изменивший расстановку сил.
Удар «Орешника» по Львовскому авиазаводу — это многослойная операция, продемонстрировавшая стратегическую результативность: парализован ключевой ремонтный и производственный хаб ВСУ, что надолго осложнит обслуживание истребителей, в том числе, оставшихся на ходу F-16, и производство ударных БПЛА.
Кроме того, была показана тактическая точность: поражены именно те элементы инфраструктуры (взлетно-посадочная полоса, цеха, склады), которые выводят из строя весь комплекс.
Новый удар «Орешника» также показал абсолютное технологическое превосходство: комплекс, не имеющий аналогов в мире, подтвердил свою неуязвимость для систем ПВО последнего поколения, развернутых странами НАТО.
Как резюмировал Юрий Кнутов, этот эпизод наглядно подтверждает слова высшего руководства России: «“Провал Arrow-3 подтверждает слова президента России, когда он говорил о том, что средств борьбы с “Орешником” не существует и в ближайшей перспективе не появится. Наш “Орешник” остается неуязвимым”».
Таким образом, удар под Львовом стал не только серьезным тактическим успехом, но и мощным сигналом, демонстрирующим бесперспективность попыток Запада достичь превосходства в высокотехнологичных видах вооружений.