В Ангарске ушел из жизни заслуженный врач России Сергей Летунов

За 50 лет службы на благо и здоровье людей Сергей Аркадьевич получил множество наград. Он отмечен медалью «За заслуги перед Ангарском», почетными грамотами, благодарностями министерства здравоохранения Приангарья и администрации муниципалитета. Мужчина также удостоен званий «Заслуженный врач Российской Федерации». Сергей Летунов является кандидатом медицинских наук.