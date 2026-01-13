В Ангарске ушел из жизни заслуженный врач России Сергей Летунов

IrkutskMedia, 13 января. В Ангарске на 73-м году жизни скончался заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Сергей Аркадьевич Летунов. Он создал в городе нефтехимиков отдельную службу детской стоматологии, выделив ее из взрослой.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр АГО Сергей Петров, Сергей Аркадьевич начал работать в медицине ещё санитаром, не дождавшись диплома об окончании вуза.
«Он всегда стремился помогать людям. Его доброта и забота помогали маленьким пациентам без слез доверять ему здоровье своих улыбок», — подчеркнул глава округа.
За 50 лет службы на благо и здоровье людей Сергей Аркадьевич получил множество наград. Он отмечен медалью «За заслуги перед Ангарском», почетными грамотами, благодарностями министерства здравоохранения Приангарья и администрации муниципалитета. Мужчина также удостоен званий «Заслуженный врач Российской Федерации». Сергей Летунов является кандидатом медицинских наук.
Сергей Петров уточнил, что близкие и пациенты с теплотой вспоминают Сергея Аркадьевича.
Церемония прощания с Сергеем Летуновым состоится 16 января в 12.00 в траурном зале «Берёзовая роща» (22-й микрорайон, строение № 23/5).
Ранее агентство сообщало, что в возрасте 68 лет ушел из жизни известный в Иркутске иглорефлексотерапевт Петр Ян. Мэр Иркутска Руслан Болотов выразил соболезнования его родным и близким.