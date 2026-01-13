На Левом берегу Омска произошел прорыв теплотрассы

В Омске на Левом берегу произошла крупная коммунальная авария. На дублере улицы Перелета повредился подземный трубопровод, в результате чего в домах 6-го микрорайона полностью прекратилась подача отопления и горячей воды, а прилегающие улицы оказались затоплены кипятком.