На Левом берегу Омска произошел прорыв теплотрассы

В Омске на Левом берегу произошла крупная коммунальная авария. На дублере улицы Перелета повредился подземный трубопровод, в результате чего в домах 6-го микрорайона полностью прекратилась подача отопления и горячей воды, а прилегающие улицы оказались затоплены кипятком.
Авария случилась по адресу: улица Перелета, 14, корпус 1. На месте уже работают специалисты АО «Тепловая компания» и задействована необходимая спецтехника. Земляные работы завершены, сейчас идет откачка теплоносителя для точного определения места повреждения.
Руководство предприятия находится в курсе ситуации и контролирует ход восстановительных работ. В компании заверили, что прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки возобновить подачу тепла в жилые дома.
