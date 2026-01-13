Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Левом берегу Омска произошел прорыв теплотрассы

Улицы 6-го микрорайона затопило кипятком после аварии на дублере улицы Перелета.

В Омске на Левом берегу произошла крупная коммунальная авария. На дублере улицы Перелета повредился подземный трубопровод, в результате чего в домах 6-го микрорайона полностью прекратилась подача отопления и горячей воды, а прилегающие улицы оказались затоплены кипятком.

Авария случилась по адресу: улица Перелета, 14, корпус 1. На месте уже работают специалисты АО «Тепловая компания» и задействована необходимая спецтехника. Земляные работы завершены, сейчас идет откачка теплоносителя для точного определения места повреждения.

Руководство предприятия находится в курсе ситуации и контролирует ход восстановительных работ. В компании заверили, что прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки возобновить подачу тепла в жилые дома.

Читайте также: Под Омском из-за отмены маршрута начался локальный транспортный коллапс.