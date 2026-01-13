Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аферисты обокрали 72-летнюю пенсионерку во Владивостоке и сделали её курьером

Во Владивостоке задержана 72-летняя пенсионерка, которая работала курьером для мошенников. Как сообщили в УМВД России по Приморскому краю, женщина сама стала жертвой преступников: они похитили её собственные сбережения, а затем принудили собирать деньги у других обманутых граждан.

Источник: Life.ru

Аферисты обокрали 72-летнюю пенсионерку во Владивостоке и сделали её курьером. Видео © Telegram / Полиция Приморья.

По данным полиции, один из пострадавших — житель Первореченского района — доверился лжесотруднику силового ведомства и передал через курьера 305 тысяч рублей для «декларирования» своих средств. Эти деньги были изъяты у задержанной и возвращены владельцу.

В ходе расследования был установлен предполагаемый организатор схемы — 18-летний житель Омской области, который специально перемещался по регионам для сбора денег. В Приморье его жертвами стали жители Владивостока, Уссурийска и Находки. Общий ущерб превысил 4,5 миллиона рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве, он задержан и дал признательные показания.

Ранее в Набережных Челнах мужчина стал жертвой мошенников, которые под видом стоматологической клиники заставляли пациентов брать кредиты на «лечение». Один из пострадавших лишился всех зубов и оказался должен банку 700 тысяч рублей. Так называемые врачи заявили о тяжёлом пародонтозе, «гниении всего рта» и даже о заразности состояния. Единственным выходом назвали срочное удаление всех зубов с последующей установкой имплантов.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.