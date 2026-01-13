Аферисты обокрали 72-летнюю пенсионерку во Владивостоке и сделали её курьером. Видео © Telegram / Полиция Приморья.
По данным полиции, один из пострадавших — житель Первореченского района — доверился лжесотруднику силового ведомства и передал через курьера 305 тысяч рублей для «декларирования» своих средств. Эти деньги были изъяты у задержанной и возвращены владельцу.
В ходе расследования был установлен предполагаемый организатор схемы — 18-летний житель Омской области, который специально перемещался по регионам для сбора денег. В Приморье его жертвами стали жители Владивостока, Уссурийска и Находки. Общий ущерб превысил 4,5 миллиона рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве, он задержан и дал признательные показания.
Ранее в Набережных Челнах мужчина стал жертвой мошенников, которые под видом стоматологической клиники заставляли пациентов брать кредиты на «лечение». Один из пострадавших лишился всех зубов и оказался должен банку 700 тысяч рублей. Так называемые врачи заявили о тяжёлом пародонтозе, «гниении всего рта» и даже о заразности состояния. Единственным выходом назвали срочное удаление всех зубов с последующей установкой имплантов.
