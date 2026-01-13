Аферисты обокрали 72-летнюю пенсионерку во Владивостоке и сделали её курьером

Ранее в Набережных Челнах мужчина стал жертвой мошенников, которые под видом стоматологической клиники заставляли пациентов брать кредиты на «лечение». Один из пострадавших лишился всех зубов и оказался должен банку 700 тысяч рублей. Так называемые врачи заявили о тяжёлом пародонтозе, «гниении всего рта» и даже о заразности состояния. Единственным выходом назвали срочное удаление всех зубов с последующей установкой имплантов.