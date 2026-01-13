Красноярские коммунальщики продлили режим повышенной готовности

В Красноярске коммунальщики продлили режим повышенной готовности из-за крещенских морозов. Об этом сообщили в мэрии.
«Специалисты КрасКом особое внимание уделят работе водозаборов. Теплоисточники повышают в морозы параметры горячей воды, а значит при её использовании жителям потребуется больше воды холодной», — отметили в мэрии.
В период с 31 декабря по 11 января в дома красноярцев было поставлено более 4 млн кубометров холодной воды. А засоры чаще всего устраняли в Кировском районе — 59 раз.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае ожидаются морозы до −55 градусов.