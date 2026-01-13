Жительница Красноярского края отсудила более 100 тыс. рублей за навязанные услуги в автосалоне

«Через некоторое время женщина решила расторгнуть дополнительный договор, направив претензию ООО “Д. С. Авто”. В телефонном режиме ей обещали выплатить только половину требуемой суммы при условии отказа от расторжения договора. Не согласившись с этим, пострадавшая обратилась в суд. Специалисты Управления Роспотребнадзора были привлечены судом для дачи заключения с целью защиты прав потребителя», — уточнили в ведомстве.