Жительница Красноярского края отсудила более 100 тыс. рублей за навязанные услуги в автосалоне

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что в декабре 2023 года в красноярском автосалоне женщина купила автомобиль INFINITI. Часть покупки она оплатила личными средствами, а недостающую сумму по кредитному договору.
Со слов покупательницы, в автосалоне её убедили, что обязательным условием для предоставления кредита является заключение дополнительного договора независимой гарантии с ООО «Д. С. Авто» на сумму 78 тыс. рублей.
«Через некоторое время женщина решила расторгнуть дополнительный договор, направив претензию ООО “Д. С. Авто”. В телефонном режиме ей обещали выплатить только половину требуемой суммы при условии отказа от расторжения договора. Не согласившись с этим, пострадавшая обратилась в суд. Специалисты Управления Роспотребнадзора были привлечены судом для дачи заключения с целью защиты прав потребителя», — уточнили в ведомстве.
По решению суда в пользу покупательницы взыскано 78 тыс. рублей, оплаченные по договору независимой гарантии, 3 тыс. рублей за моральный вред и 21 тыс. рублей штрафа.
Судебное решение вступило в законную силу.