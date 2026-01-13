Чемпионат и первенства Сибири по легкой атлетике пройдут в Иркутске

Планируется, что в соревнованиях примут участие около 600 сильнейших легкоатлетов из Иркутской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского, Алтайского краев, Республики Алтай и Хакасии. Девять регионов Сибири уже подтвердили свое участие в чемпионате и первенствах СФО. Сборная Кемеровской области привезет в Иркутск около 100 легкоатлетов, а Красноярский край — около 80 спортсменов. Сборная Прибайкалья тоже будет внушительной, за награды будут бороться около 150 наших легкоатлетов.
Зрители соревнований смогут увидеть в манеже выступления наших звезд легкой атлетики — Дмитрия Пасечника, Ольги Родиошкиной, Анастасии Субботиной, Екатерины Тимофеевой, Полины Домниной и других. Владимир Удовенко, заместитель министра спорта Иркутской области, приглашает любителей спорта поддержать спортсменов. Вход на соревнования будет свободным.
В чемпионате Сибири выступят мужчины и женщины 2003 года рождения и старше. За медали первенств СФО будут бороться юниоры и юниорки до 23 и до 20 лет, юноши и девушки до 18 и до 16 лет. Итоги соревнований подведут в личном и командном зачетах.
Мужчины, юниоры и юноши определят победителей и призеров в беге на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, в беге с барьерами на 60 метров, беге с препятствиями на 2000 метров, в прыжке в высоту, с шестом, в длину, тройном прыжке, в толкании ядра, семиборье и эстафете 4×400 метров.
Женщины, юниорки и девушки выявят сильнейших в беге на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, в беге с барьерами на 60 метров, беге с препятствиями на 2000 метров, в прыжке в высоту, с шестом, в длину, тройном прыжке, в толкании ядра, пятиборье и эстафете 4×400 метров.
Торжественное открытие чемпионата и первенств Сибирского федерального округа состоится в 13:30 14 января. Соревнования 14 и 15 января будут начинаться в 10:00 и заканчиваться в 18:00. 16 января они пройдут с 11:00 до 14:30.
Победителей и призеров чемпионата и первенств Сибири наградят медалями и грамотами. Тройки лучших команд отметят грамотами министерства спорта Иркутской области.