Чемпионат и первенства Сибири по легкой атлетике пройдут в Иркутске

Планируется, что в соревнованиях примут участие около 600 сильнейших легкоатлетов из Иркутской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского, Алтайского краев, Республики Алтай и Хакасии. Девять регионов Сибири уже подтвердили свое участие в чемпионате и первенствах СФО. Сборная Кемеровской области привезет в Иркутск около 100 легкоатлетов, а Красноярский край — около 80 спортсменов. Сборная Прибайкалья тоже будет внушительной, за награды будут бороться около 150 наших легкоатлетов.