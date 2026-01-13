Диетолог Кованова: белое мясо и овощи помогут сбросить вес после праздников

Чтобы избавиться от лишних килограммов, набранных во время новогодних праздников, нужно упростить рацион, убрав из него майонез и сладости и добавив белое мясо с рисом и овощами. О том, как наладить питание после праздников, aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.
«Самое главное — вернуться к нормальному питанию, убрав лишнее. К лишнему можно отнести майонезные салаты, алкоголь и избыток сладкого — в праздники это употребляется в неограниченных количествах», — сказала эксперт.
Кованова отметила, что переходить от высококалорийного рациона к голоданию — плохая затея.
"Рацион должен был сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, После праздников обратите внимание на белое мясо — протеин — это белая рыба, индейка, курица, кролик.
Из круп выбирайте гречку, рис или киноа. Овощи добавляйте в каждый прием пищи", — подчеркнула диетолог.
Также собеседница aif.ru рекомендовала добавить в рацион до 100 грамм ягод в сутки.
«Фрукты, особенно сладкие, нужно ограничить. Уберите майонез и заправки в салатах, а также откажитесь от кофе с молоком. Такой рацион будет помогать вашему телу в избавлении от отеков», — подытожила Кованова.
