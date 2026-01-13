Диетолог Кованова: белое мясо и овощи помогут сбросить вес после праздников

Чтобы избавиться от лишних килограммов, набранных во время новогодних праздников, нужно упростить рацион, убрав из него майонез и сладости и добавив белое мясо с рисом и овощами. О том, как наладить питание после праздников, aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.