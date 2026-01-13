Покарали диверсантов прямо в бункере: в Гуляйполе провели особую операцию

Российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ в укрепленном здании под Гуляйполем.
Подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко рассказал aif.ru о хитрой тактике бойцов ВС РФ, заставляющей боевиков ВСУ чувствовать себя уязвимыми даже в хорошо укрепленных помещениях.
Тактическая находчивость: как группа «Восток» нейтрализовала диверсантов под Гуляйполем.
В зоне специальной военной операции российские военные продолжают демонстрировать не только высокий боевой дух, но и впечатляющую тактическую гибкость.
Яркий пример такой смекалки — недавняя операция бойцов группировки «Восток» на восточной окраине Гуляйполя в Запорожской области. В ходе разведывательно-поисковых действий была обнаружена диверсионная группа ВСУ из состава 225-го отдельного штурмового полка, укрывшаяся в укрепленном здании.
Российские бойцы действовали четко и слаженно: сначала они заблокировали противника, лишив его возможности к отступлению, затем отвлекли стрелковым боем, а для финального удара применили нестандартное решение — противотанковую мину, которую метко закинули внутрь укрытия.
Четыре боевика были уничтожены, а российский военный с позывным Кузнечик, выполнивший эту рискованную задачу, не пострадал.
«Лисий норы» и стопроцентный результат: почему гранаты проигрывают минам.
О применении противотанковых мин против пехоты в укреплениях в беседе с aif.ru рассказал Андрей Марочко. Он пояснил логику такого выбора, основанную на практическом опыте позиционных боев.
«Дело в том, что те же самые ручные гранаты Ф-1 не обладают такой мощью, которая способна разрушить здание или поразить противника, который находится в защищенном помещении. Под землей есть много изветвлений, где можно спрятаться. А в зданиях, естественно, если противник спрятался за обычную стену, Ф-1 не принесет желаемого результата. Поэтому противотанковые мины здесь применяются вполне эффективно. Противник уничтожается со стопроцентной гарантией, и наши военнослужащие уже неоднократно действовали подобным образом», — добавил военный эксперт.
РПГ на дронах и мины вместо «лимонок»: как меняется тактика на поле боя.
Марочко подчеркнул, что случай в Гуляйполе — не единичная импровизация, а часть общей тенденции. Российские подразделения постоянно адаптируются, находя новые способы применения имеющегося вооружения для решения конкретных тактических задач.
«Наши военнослужащие на линии боевого соприкосновения давно применяют военную смекалку, меняют тактику применения различных боеприпасов. Например, те же снаряды с РПГ используются на дронах, а противотанковые мины стали очень эффективными для “выкуривания” украинских боевиков из так называемых лисьих нор», — отметил эксперт.
Эксперт напомнил, что подобные укрепления — далеко не новинка. Марочко пояснил, что на территории ЛНР весь Серебрянский лес был усеян этими норами, где боевики ВСУ прятались, считая, что находятся в безопасности.
Психологический эффект: ни одно укрытие не гарантирует безопасности.
Пожалуй, один из самых важных итогов таких действий — деморализующий эффект на противника. Когда стандартное укрытие перестает быть надежным, это серьезно бьет по уверенности личного состава.
Украинские боевики даже в надежных укрытиях не чувствуют себя в безопасности из-за военной смекалки российских бойцов.
«Боевики ВСУ следят за тем, как действуют российские бойцы, поэтому не могут чувствовать себя в безопасности даже в хорошо укрепленных кирпичных или бетонных помещениях», — пояснил военный эксперт.
Риски, опыт и мастерство российских бойцов.
Любое применение мощных боеприпасов в ближнем бою сопряжено с опасностью для самого атакующего. Однако, как отмечает Андрей Марочко, профессионализм и наработанные методики позволяют свести эти риски к минимуму.
«Риски всегда есть на линии боевого соприкосновения, в том числе в этом случае, но при этом грамотное применение подобного вида боеприпасов и наработанный опыт российских бойцов сводят риски к минимуму. Наши военнослужащие применяют разные тактики и разные виды боеприпасов, чтобы успешно продвигаться и освобождать нашу землю», — резюмировал подполковник.
Таким образом, операция под Гуляйполем стала еще одним доказательством того, что на современном поле боя преимущество получает не только та сторона, что имеет больше техники, но и та, чьи бойцы способны мыслить нешаблонно, максимально эффективно используя каждый имеющийся ресурс для достижения победы с минимальными потерями.