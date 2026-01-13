Покарали диверсантов прямо в бункере: в Гуляйполе провели особую операцию

«Дело в том, что те же самые ручные гранаты Ф-1 не обладают такой мощью, которая способна разрушить здание или поразить противника, который находится в защищенном помещении. Под землей есть много изветвлений, где можно спрятаться. А в зданиях, естественно, если противник спрятался за обычную стену, Ф-1 не принесет желаемого результата. Поэтому противотанковые мины здесь применяются вполне эффективно. Противник уничтожается со стопроцентной гарантией, и наши военнослужащие уже неоднократно действовали подобным образом», — добавил военный эксперт.