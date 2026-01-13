Ричмонд
Вэнс просит Трампа о диалоге с Ираном: что думает об этом президент США

Вэнс призвал Трампа начать диалог с Ираном на фоне угроз ударов.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс порекомендовал президенту Дональду Трампу отдать приоритет дипломатическим мерам, а не силовому варианту в отношении Ирана. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

По информации издания, глава Белого дома еще не определился с конкретными действиями в отношении Ирана. Однако Трамп всерьез рассматривает вариант с применением силы.

Накануне хозяин Белого дома анонсировал ввод пошлин в размере 25% для стран, сотрудничающих с Ираном. При этом американский президент уточнил, что Иран, по его мнению, начал пересекать «красную линию» из-за жесткого подавления протестов.

В свою очередь председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что Иран готов преподать президенту США «незабываемый урок», если тот решит ударить по исламской республике.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше