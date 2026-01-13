Вэнс просит Трампа о диалоге с Ираном: что думает об этом президент США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс порекомендовал президенту Дональду Трампу отдать приоритет дипломатическим мерам, а не силовому варианту в отношении Ирана. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.
По информации издания, глава Белого дома еще не определился с конкретными действиями в отношении Ирана. Однако Трамп всерьез рассматривает вариант с применением силы.
Накануне хозяин Белого дома анонсировал ввод пошлин в размере 25% для стран, сотрудничающих с Ираном. При этом американский президент уточнил, что Иран, по его мнению, начал пересекать «красную линию» из-за жесткого подавления протестов.
В свою очередь председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что Иран готов преподать президенту США «незабываемый урок», если тот решит ударить по исламской республике.