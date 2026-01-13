Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ: военные отразили контратаки ВСУ на купянском направлении

Военнослужащие отразили контратаки в районах Осиново и Благодатовки на купянском участке, а также ликвидировали несколько позиций украинских войск.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие отразили две контратаки Вооружённых сил Украины в районах Осиново и Благодатовки на купянском участке, ликвидировано до десяти боевиков, заявил начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Иван Бигма.

«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки подразделений первой бригады нацгвардии и 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Осиново и Благодатовка», — сказал он.

Бигма отметил, что ликвидирован один бронетранспортёр М113 производства Соединённых Штатов.

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали, что военные группировки войск «Запад» ликвидировали несколько позиций украинских войск в Купянском районе Харьковской области.

«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” уничтожили замаскированные опорные пункты с живой силой подразделений ВСУ на купянском районе Харьковской области», — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что российские военные планируют уничтожить группировку Вооружённых сил Украины под Купянском в январе-феврале.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше