Российские военнослужащие отразили две контратаки Вооружённых сил Украины в районах Осиново и Благодатовки на купянском участке, ликвидировано до десяти боевиков, заявил начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Иван Бигма.
«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки подразделений первой бригады нацгвардии и 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Осиново и Благодатовка», — сказал он.
Бигма отметил, что ликвидирован один бронетранспортёр М113 производства Соединённых Штатов.
Кроме того, в Минобороны РФ рассказали, что военные группировки войск «Запад» ликвидировали несколько позиций украинских войск в Купянском районе Харьковской области.
«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” уничтожили замаскированные опорные пункты с живой силой подразделений ВСУ на купянском районе Харьковской области», — говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что российские военные планируют уничтожить группировку Вооружённых сил Украины под Купянском в январе-феврале.