Во дворах МКД в Иркутске усилили работу по уборке снега

В комитетах по управлению городскими округами Иркутска уточнили, что нормативное содержание дворов проводилось в соответствии с утвержденными графиками все праздничные дни. На контроле также была работа подрядных организаций, которые обслуживают около 900 муниципальных лестниц, особенно тех, которые ведут к остановочным пунктам и с большим трафиком пешеходов.