Во дворах МКД в Иркутске усилили работу по уборке снега

Также выполняют мероприятия по обработке лестничных сходов, крылец, тротуаров. В работах задействовано более 630 дворников, привлекается 8 единиц техники. По нескольким адресам организована комплексная уборка придомовых пространств, вывозят снег, сообщает пресс-служба мрии.
В комитетах по управлению городскими округами Иркутска уточнили, что нормативное содержание дворов проводилось в соответствии с утвержденными графиками все праздничные дни. На контроле также была работа подрядных организаций, которые обслуживают около 900 муниципальных лестниц, особенно тех, которые ведут к остановочным пунктам и с большим трафиком пешеходов.
С утра 12 января усилили очистку подходов и проездов к социальным объектам, в том числе к школам и детским садам. На обслуживании прилегающих территорий задействованы штатные работники учреждений.
Жителям Иркутска напоминают, что в случае недобросовестной работы обслуживающей организации можно обращаться в комитет по управлению соответствующим округом по телефонам: Свердловский — 52−03−51; Ленинский — 52−03−45, 52−02−23; Правобережный — 24−11−20, Октябрьский — 52−02−48, 52−03−21, 52−00−81.