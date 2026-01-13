«Для особо дебильных сообщаем»: отраву для собак разбросали вокруг жилого дома в Хабаровске

По словам местных жителей, отраву раскидало руководство ТСЖ — ранее на доме висели информационные объявления с подписью, в которых сообщалось, что жильцов будут наказывать за выгул собак в неположенных местах.
«Разместили информационные таблички с угрозами. По данным дорожкам ходят не только собаки, но и дети в школу и садик», — написала нам Мария.
До председателя ТСЖ корреспондентам «Губернии» дозвониться не удалось. Местные жители, в свою очередь, уже начали подавать заявления в полицию.
«В данном случае, конечно, надо обращаться в полицию. Если есть пострадавшие собаки, советую объединяться в сообщество и коллективно писать заявления», — советует старший специалист группы по работе со СМИ управления МВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.