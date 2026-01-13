«Для особо дебильных сообщаем»: отраву для собак разбросали вокруг жилого дома в Хабаровске

Вчера жильцы дома на улице Брестской увидели на придомовой территории табличку с информацией о разбросанных здесь отравляющих веществах, которые опасны для животных — «нанюхаются и умрут». Далее же «особо дебильным» наказано соблюдать правила по выгулу собак.