Маск заявил, что SpaceX хочет сделать «Звёздный путь» реальностью

«Я расскажу вам о цели SpaceX. Мы хотим, чтобы “Звёздный путь” стал реальностью. В какой-то момент научная фантастика становится просто научным фактом, и корабли начинают путешествовать в космосе, большие корабли с людьми отправляются на другие планеты, в конечном итоге путешествуя за пределы нашей солнечной системы», — отметил он.
Маск пояснил, что компания планирует строить крупные космические корабли для длительных полётов с большим количеством людей на борту. По его словам, эти суда позволят исследовать планеты, где люди ещё не бывали, и постепенно расширять присутствие человечества за пределы Солнечной системы.
Ранее Илон Маск анонсировал начало массового производства мозговых имплантов компании Neuralink в 2026 году. Устройства предназначены для людей с параличом и позволяют управлять компьютерами и другими устройствами мыслью. Компания планирует перейти к полностью автоматизированной хирургической установке, что сделает процедуру менее сложной и более доступной для пациентов.
