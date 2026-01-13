Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск заявил, что SpaceX хочет сделать «Звёздный путь» реальностью

Американская компания SpaceX нацелена на воплощение технологий из научно-фантастического сериала «Звёздный путь». Об этом сообщил глава корпорации Илон Маск 13 января на базе Starbase в Техасе.

«Я расскажу вам о цели SpaceX. Мы хотим, чтобы “Звёздный путь” стал реальностью. В какой-то момент научная фантастика становится просто научным фактом, и корабли начинают путешествовать в космосе, большие корабли с людьми отправляются на другие планеты, в конечном итоге путешествуя за пределы нашей солнечной системы», — отметил он.

Маск пояснил, что компания планирует строить крупные космические корабли для длительных полётов с большим количеством людей на борту. По его словам, эти суда позволят исследовать планеты, где люди ещё не бывали, и постепенно расширять присутствие человечества за пределы Солнечной системы.

Ранее Илон Маск анонсировал начало массового производства мозговых имплантов компании Neuralink в 2026 году. Устройства предназначены для людей с параличом и позволяют управлять компьютерами и другими устройствами мыслью. Компания планирует перейти к полностью автоматизированной хирургической установке, что сделает процедуру менее сложной и более доступной для пациентов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше