В Хабаровске ёлки после праздников превращают в игрушки и корм для животных

Вместо того чтобы выбрасывать новогодние деревья на свалку, их принимают для питомцев зоосада: хвоя станет вкусной и полезной подкормкой, ветки превратятся в игрушки для коз, изюбрей и оленей, а переработанные ёлки пойдут на мягкие подстилки.