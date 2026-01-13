В Хабаровске ёлки после праздников превращают в игрушки и корм для животных

Праздники закончились, а ёлки в Хабаровске могут подарить праздник снова — уже животным, — сообщает Зоосад «Приамурский».
Вместо того чтобы выбрасывать новогодние деревья на свалку, их принимают для питомцев зоосада: хвоя станет вкусной и полезной подкормкой, ветки превратятся в игрушки для коз, изюбрей и оленей, а переработанные ёлки пойдут на мягкие подстилки.
Привезти «новогодний подарок» можно прямо в зоосад с 14 по 31 января или на специальные площадки в Хабаровске: ул. Шатова, 2а; Арена «Ерофей» (ул. Вахова, 10б); ул. Шеронова, 3; ул. 65-летия Победы, 1; ул. Королёва, 14.
Чтобы ёлка принесла пользу, её нужно подготовить: никакой мишуры, игрушек или металлических креплений — только чистая хвоя!
Зоосад и партнёры призывают жителей продлить праздник для хвостатых и копытных друзей, сделать доброе дело и поддержать экологию края. Каждое дерево — это радость, новые игры и уют для животных.