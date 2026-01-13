Силы ПВО отражают беспилотную атаку на Таганрог

Срочная новость.
Украина совершила очередную атаку на Ростовскую область. Под вражеским ударом находится город Таганрог. В городе сейчас ведут работу дежурные силы ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше