В Сибири нашли способ увеличить производительность сварки

Исследователь добавил, что технология изготовления материала достаточно проста и не требует дорогостоящего оборудования. Она легко масштабируется и может использоваться на заводах по всему миру. Процесс изготовления электродов прошел многоэтапные испытания и усовершенствования. Были проведены десятки компьютерных симуляций с использованием компьютерных программ, а также проведены реальные лабораторные испытания, добавили в СФУ.