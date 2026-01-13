Тест: Слабо угадать отечественный мультфильм по кадру с едой, если мы скроем героев?

Еда в наших мультфильмах — это не просто фон, она создаёт атмосферу, раскрывает характер и навсегда отпечатывается в памяти. Кто не мечтал о варенье из горшочка, как у Карлсона, или о бутерброде с колбасой и огурцом из «Простоквашино»? В этом тесте мы спрятали главных персонажей, оставив только самые вкусные и знаковые моменты. Сможете ли вы по одному лишь накрытому столу, скромному завтраку или экранному пиру угадать, из какого мультика этот кадр? Проверьте свою память и зоркий глаз, вас ждут как простые, так и хитрые вопросы. Приятного аппетита и удачи!