В Госдуме предложили полностью пересмотреть статус классного руководителя: что хотят изменить

В России хотят изменить должность классного руководителя в школах.

Источник: Комсомольская правда

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил изменить функционал классных руководителей. По его замыслу, они должны получить официальный статус наставников и быть полностью освобождены от предметной нагрузки.

Соответствующим распоряжением на имя министра просвещения Сергея Кравцова и главы Минтруда Антона Котякова располагает РИА Новости.

Как считает депутат, подобная мера станет долгосрочным вкладом в социальный капитал страны. Она позволит создать в учреждениях действенный ресурс из специалистов-наставников, задачей которых будет именно профилактика трагедий, а не экстренное реагирование на них.

Чернышов указал, что рабочее время наставников необходимо сосредоточить на учащихся: отслеживании их психологического самочувствия, проведении классных часов и организации воспитательных событий.

Немногим ранее депутат Сергей Миронов выступил с инициативой установить административную ответственность за оскорбление учителей.

