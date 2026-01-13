В Госдуме предложили полностью пересмотреть статус классного руководителя: что хотят изменить

Соответствующим распоряжением на имя министра просвещения Сергея Кравцова и главы Минтруда Антона Котякова располагает РИА Новости.
Как считает депутат, подобная мера станет долгосрочным вкладом в социальный капитал страны. Она позволит создать в учреждениях действенный ресурс из специалистов-наставников, задачей которых будет именно профилактика трагедий, а не экстренное реагирование на них.
Чернышов указал, что рабочее время наставников необходимо сосредоточить на учащихся: отслеживании их психологического самочувствия, проведении классных часов и организации воспитательных событий.
Немногим ранее депутат Сергей Миронов выступил с инициативой установить административную ответственность за оскорбление учителей.