Капитальный ремонт завершился в трёх школах Хабаровского района

— Школы стали не просто отремонтированными — они преобразились! Теперь это комфортные, яркие, по-настоящему теплые и светлые пространства, наполненные новым оборудованием. Здесь создана среда, в которой хочется учиться, творить и развиваться, — отметил глава Хабаровского района Сергей Будкин и поблагодарил всех причастных к масштабному ремонту школ, особенно отметив губернатора региона. — Особая благодарность — Дмитрию Демешину за постоянное внимание к нашему району. Как говорит Дмитрий Викторович: «Качественное образование сегодня — это не только личное конкурентное преимущество, но и фундамент, на котором строится наше общее будущее».