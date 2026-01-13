Капитальный ремонт завершился в трёх школах Хабаровского района

Сразу несколько школ открылось после капитального ремонта в Хабаровском районе. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», серьезно обновить учебные заведения в Ильинке и Некрасовке позволила федеральная программа «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Молодежь и дети».
— Школы стали не просто отремонтированными — они преобразились! Теперь это комфортные, яркие, по-настоящему теплые и светлые пространства, наполненные новым оборудованием. Здесь создана среда, в которой хочется учиться, творить и развиваться, — отметил глава Хабаровского района Сергей Будкин и поблагодарил всех причастных к масштабному ремонту школ, особенно отметив губернатора региона. — Особая благодарность — Дмитрию Демешину за постоянное внимание к нашему району. Как говорит Дмитрий Викторович: «Качественное образование сегодня — это не только личное конкурентное преимущество, но и фундамент, на котором строится наше общее будущее».
Напомним, школу в Ильинке признали аварийной в 2023 году, тогда учеников перевели в другие образовательные учреждения. В 2025 году здесь стартовал ремонт. На эти цели, а также на оснащение средствами обучения и воспитания было выделено более 132 млн рублей. Специалистам предстояло выполнить большом объем задач, начиная от укрепления фундамента, работ с электричеством, коммуникациями водоснабжения и ремонтом входной группы и заканчивая отделочными работами.
Вместе с этим ремонт шел и в двух школах села Некрасовка. Новый вид получили фасады зданий, отремонтированы спортивные залы, лестничные пролеты, помещения, уделили внимание вопросам безопасности, системам водоснабжения, отопления, водоотведения, оборудовали места для отдыха, создали акцентное оформление, закупили современное оборудование. Дело стало общим: помимо рабочих бригад, активную помощь в наполнении школ вели педагоги и родители.
К слову, по данным министерства строительства Хабаровского края, всего с 2024 по 2027 год из федерального бюджета привлечено 4,4 млрд рублей на капитальный ремонт 51 школы региона.