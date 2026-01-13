«Сибскана» стала бронзовым призером первенства Сибири по хоккею с мячом среди юниоров

Иркутская область, НИА-Байкал — Иркутская «Сибскана» стала бронзовым призером первенства Сибирского федерального округа по хоккею с мячом среди команд юниоров 18−19 лет.
Соревнования прошли в Ледовом дворце «Байкал» в Иркутске. За путевки в финальный этап первенства России боролись пять команд: «Енисей» (Красноярск), «Сибсельмаш» (Новосибирск), «Сибскана» (Иркутск), СШОР «Кузбасс» (Кемерово) и сборная Республики Хакасия. В однокруговом турнире команды провели по четыре матча. «Сибскана» одержала две победы — над сборной Республики Хакасия (3:1) и над СШОР «Кузбасс» (4:1). Команда тренера Василия Никитина сыграла вничью с хоккеистами «Сибсельмаша» (4:4) и в заключительном матче первенства СФО уступили «Енисею» (3:7). Как сообщает пресс-служба минспорта региона, лучшим защитником турнира признан сибскановец Иван Миненко, лучшим нападающим — Влас Галяткин.
По итогам первенства Сибири три команды завоевали право выступить в финале первенства страны. Это победитель первенства СФО красноярский «Енисей», новосибирский «Сибсельмаш», занявший второе место, и иркутская «Сибскана», которая уступила «Сибсельмашу» по количеству забитых мячей.