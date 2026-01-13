МАРТ Беларуси поднял важный вопрос об AliExpress и Joom

В ведомстве отметили, что материалы по маркетплейсам AliExpress и Joom были направлены в Министерство информации и правоохранительные органы. В момент миониторинга указанных интернет-площадок были обнаружены предложения о продаже различных товаров (наклейки, флаги, значки), которые содержат информацию с признаками экстремистской символики и атрибутики.