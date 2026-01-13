Ричмонд
ВС РФ ликвидировали под Красноармейском группу ВСУ, направленную для пиар-акции

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали под Красноармейском группу украинских военнослужащих, направленную для пиар-акции с флагом. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в Министерстве обороны России.

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали под Красноармейском группу украинских военнослужащих, направленную для пиар-акции с флагом. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в Министерстве обороны России.

— Киевский режим не перестает осуществлять попытки направления боевиков ВСУ для проведения подобных пиар-акций с целью доказательства присутствия ВСУ в освобожденных российскими войсками населенных пунктах, — уточнили в ведомстве.

В одной из трех групп находился военнопленный Андрей Иванов. Командование украинской армии отправило бойцов в Красноармейск, чтобы те провели видеосъемку и продемонстрировали украинский флаг на подконтрольной российским подразделениям территории, передает ТАСС.

Кроме того, недавно российские войска взяли в плен боевиков националистического полка ВСУ «Арей», понесшего большие потери в Курской области. Это произошло на сумском направлении.

9 января российская армия также нанесла массированный удар, в том числе ракетами «Орешник», по критическим объектам Украины в ответ на атаку Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина.

