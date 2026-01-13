Энергетики Омской области переведены в режим повышенной готовности

В связи с надвигающейся волной аномально холодной погоды энергетические службы Омской области перешли в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, с 13 по 17 января среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 10 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до минус 35−40 градусов.