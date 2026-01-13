Ричмонд
Энергетики Омской области переведены в режим повышенной готовности

С 13 по 17 января температура может опуститься до минус 40 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В связи с надвигающейся волной аномально холодной погоды энергетические службы Омской области перешли в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, с 13 по 17 января среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 10 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до минус 35−40 градусов.

Для оперативного реагирования на возможные аварии и перебои с электроснабжением мобилизованы 214 бригад, в составе которых работают 900 специалистов и задействовано 264 единицы техники.

В случае технологических нарушений приоритетное электроснабжение будет обеспечено для социально значимых объектов — больниц, школ, детских садов и других учреждений. Для этого подготовлены 32 резервных источника питания.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать правила электробезопасности: не подходить к линиям электропередачи и подстанциям, а также не укрываться от метели на территории энергообъектов.

Сообщить о перебоях с электроснабжением можно по бесплатному круглосуточному телефону 8−800−220−0−220 (короткий номер — 220).

