Армия России разгромила под Красноармейском группировку ВСУ

Российские военные разгромили под Красноармейском группу бойцов ВСУ. Украинская группировка была отправлена в район боевых действий для проведения демонстративной акции с использованием украинского флага. Об этом сообщили в Минобороны России.
