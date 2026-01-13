Ричмонд
Армия России разгромила под Красноармейском группировку ВСУ

Российские военные разгромили под Красноармейском группу бойцов ВСУ. Украинская группировка была отправлена в район боевых действий для проведения демонстративной акции с использованием украинского флага. Об этом сообщили в Минобороны России.

Срочная новость.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
