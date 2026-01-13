Ричмонд
В Сумской области ликвидированы склады БПЛА ВСУ и казармы операторов

Склады беспилотников дальнего действия и казармы операторов БПЛА украинских войск ликвидированы в районе населённого пункта Шостка Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Склады беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины дальнего действия и казармы операторов БПЛА ликвидированы в районе населённого пункта Шостка Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«Уничтожены склады БПЛА дальнего действия и казармы операторов в районе Шостки», — говорится в сообщении.

Военнослужащие группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. В частности, на сумском участке военные продавливают оборону украинских войск при поддержке штурмовой авиации и артиллерии.

Штурмовики продвинулись в Сумском районе на десяти участках и в Краснопольском на трёх. Общее продвижение составило до 600 метров.

Кроме того, в сообщении сказано, что бойцы группировки войск «Север» снова ликвидировали склады БПЛА дальнего действия и казармы операторов в районе Шостки. Были использованы беспилотные летательные аппараты «Герань-2».

Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины пополнило ряды штурмовых батальонов «Шквал» на харьковском участке очередной партией бывших заключённых.

Также стало известно, что военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в Черниговской области.

