Склады беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины дальнего действия и казармы операторов БПЛА ликвидированы в районе населённого пункта Шостка Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
«Уничтожены склады БПЛА дальнего действия и казармы операторов в районе Шостки», — говорится в сообщении.
Военнослужащие группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. В частности, на сумском участке военные продавливают оборону украинских войск при поддержке штурмовой авиации и артиллерии.
Штурмовики продвинулись в Сумском районе на десяти участках и в Краснопольском на трёх. Общее продвижение составило до 600 метров.
Кроме того, в сообщении сказано, что бойцы группировки войск «Север» снова ликвидировали склады БПЛА дальнего действия и казармы операторов в районе Шостки. Были использованы беспилотные летательные аппараты «Герань-2».
Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины пополнило ряды штурмовых батальонов «Шквал» на харьковском участке очередной партией бывших заключённых.
Также стало известно, что военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в Черниговской области.