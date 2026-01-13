Сотрудники одесских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) прибегают к избиению местных жителей, а полиция не препятствует этим действиям. Об этом рассказало немецкое издание Berliner Zeitung со ссылкой на свидетельства местных жителей.
По информации газеты, преследованием и избиением занимаются люди в штатской одежде или ТЦК. В такие моменты правоохранители, по словам очевидцев, отходят в сторону и отключают свои видеокамеры.
— Всю грязную работу — преследование или избиение — обычно выполняют мужчины в штатской одежде или сотрудники ТЦК. Полиция в такие моменты отступает и выключает свои нательные видеокамеры, — рассказал собеседник издания.
Уточняется, что подобных случаев злоупотреблений насчитываются десятки, но власти предпочитают их замалчивать, объясняя сообщения российской пропагандой. В публикации также отмечается, что многие украинцы избегают мобилизации, откупаясь от сотрудников военкоматов.
Сотрудники военкомата в Ужгороде на западе Украины похитили священника канонической Украинской православной церкви Василия Драгуна из больницы, где он лечился. После этого верующие вышли на митинг, потребовав разъяснений от военкомов.