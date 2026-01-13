«Часовни, капеллы и кладбища переполнены»: в Италии бьют тревогу из-за «необъяснимых смертей» жителей

Минимум 14 «загадочных» смертей с начала 2026 года было зафиксировано в итальянском муниципалитете Кастильон-Фьорентино местности Ареццо-Вальдикьяне. Здесь проживает всего 12 тысяч человек, и такой страшной статистики в местечке не было даже в пандемию коронавируса. Об этом сообщает Corriere Fiorentino.