«Часовни, капеллы и кладбища переполнены»: в Италии бьют тревогу из-за «необъяснимых смертей» жителей

Минимум 14 «загадочных» смертей с начала 2026 года было зафиксировано в итальянском муниципалитете Кастильон-Фьорентино местности Ареццо-Вальдикьяне. Здесь проживает всего 12 тысяч человек, и такой страшной статистики в местечке не было даже в пандемию коронавируса. Об этом сообщает Corriere Fiorentino.
Отмечается, что только за первые десять дней нового года скончались 14 человек. Сейчас все часовни, капеллы и кладбища в округе переполнены. По словам мэра городка Марио Аньелли, происходящее — это «аномальная и необъяснимая ситуация».
В 2021 году в Индийском штате Уттар-Прадеш сообщили о гибели за последнюю неделю 68 человек от неизвестной вирусной лихорадки, при этом 40 погибших — дети, а 12 скончались за последние сутки.
А годом ранее на юге Индии умер от неизвестной болезни житель города Элуру в штате Андхра-Прадеш. Ещё 315 человек госпитализировали со схожими симптомами.