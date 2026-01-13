Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найтон: Британия не отправит войска на Украину, пока им грозит опасность

Начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании маршал авиации Ричард Найтон заявил, что Лондон не будет направлять военных на Украину после завершения конфликта без полной уверенности в их безопасности. Его слова приводит Sky News.

Начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании маршал авиации Ричард Найтон заявил, что Лондон не будет направлять военных на Украину после завершения конфликта без полной уверенности в их безопасности. Его слова приводит Sky News.

По словам Найтона, при принятии подобных решений военное руководство совместно с министрами обязано оценивать уровень угроз и сопоставлять возможные риски с ожидаемыми преимуществами от развертывания войск. Он подчеркнул, что безопасность личного состава остается ключевым приоритетом.

При этом Найтон отметил, что даже при тщательной подготовке и планировании в реальных условиях невозможно полностью исключить риски. По его словам, нулевого уровня опасности в боевой или околобоевой обстановке не существует, передает телеканал.

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности Лондона развернуть военный контингент на Украине в случае достижения мирного соглашения по урегулированию конфликта.

28 октября появилась информация, что генеральный штаб Вооруженных сил Франции по приказу президента страны Эммануэля Макрона готовит к развертыванию на Украине в помощь ВСУ воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров.

24 октября начальник штаба сухопутных сил республики генерал Пьер Шилль заявлял, что Франция готова разместить свои войска на Украине в 2026 году — это произойдет в рамках предоставления гарантий безопасности. Он добавил, что 2026-й станет годом коалиций.