Силы ПВО отражают воздушную атаку на Таганрог

Ранее о воздушной опасности по городу предупреждала глава Таганрога Светлана Камбулова. Она рекомендовала горожанам покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и держаться подальше от окон. О том же призвал людей и глава соседнего Неклиновского района Василий Даниленко.