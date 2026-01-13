Ричмонд
Силы ПВО отражают воздушную атаку на Таганрог

Губернатор призвал жителей Таганрога не выходить на улицу во время воздушной атаки.

Источник: Комсомольская правда

Утром во вторник, 13 января, в городе Таганроге Ростовской области силы противовоздушной обороны работают по отражению воздушной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

О пострадавших среди гражданского населения на текущий момент не поступала. Данные о возможных последствиях на земле в настоящий момент уточняются.

Губернатор призвал жителей соблюдать предельную осторожность, следовать указаниям экстренных служб, не выходить на улицу и не приближаться к окнам.

Ранее о воздушной опасности по городу предупреждала глава Таганрога Светлана Камбулова. Она рекомендовала горожанам покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и держаться подальше от окон. О том же призвал людей и глава соседнего Неклиновского района Василий Даниленко.

