Силы ПВО отражают воздушную атаку на Таганрог

Утром во вторник, 13 января, в городе Таганроге Ростовской области силы противовоздушной обороны работают по отражению воздушной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
О пострадавших среди гражданского населения на текущий момент не поступала. Данные о возможных последствиях на земле в настоящий момент уточняются.
Губернатор призвал жителей соблюдать предельную осторожность, следовать указаниям экстренных служб, не выходить на улицу и не приближаться к окнам.
Ранее о воздушной опасности по городу предупреждала глава Таганрога Светлана Камбулова. Она рекомендовала горожанам покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и держаться подальше от окон. О том же призвал людей и глава соседнего Неклиновского района Василий Даниленко.
