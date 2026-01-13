В Самарской области проверяют работу всех УК

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства. На встрече он рассказал об особом внимании к работе УК.
— За каждый факт бездействия — привлечение УК к ответственности и штрафы. Работу по повышению эффективности УК в интересах жителей продолжаем, — отметил глава региона.
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что инспекторы продолжали рассматривать обращения граждан даже в праздники. Из 426 полученных сообщений 391 уже обработаны, остальные находятся в стадии решения. За каждый случай бездействия управляющая компания будет привлечена к ответственности и оштрафована.
