В Самарской области проверяют работу всех УК

Глава Самарской области поручил привлечь УК к ответственности за бездействие.

Источник: пресс-служба правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства. На встрече он рассказал об особом внимании к работе УК.

— За каждый факт бездействия — привлечение УК к ответственности и штрафы. Работу по повышению эффективности УК в интересах жителей продолжаем, — отметил глава региона.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что инспекторы продолжали рассматривать обращения граждан даже в праздники. Из 426 полученных сообщений 391 уже обработаны, остальные находятся в стадии решения. За каждый случай бездействия управляющая компания будет привлечена к ответственности и оштрафована.

