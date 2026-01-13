Ростовчанам пересчитали плату за отопление после аварии на ТЭЦ-2. Подробности 12 января публикует компания «Ростовские тепловые сети» (РТС).
Перерасчет коснулся периодов с 15 по 16 декабря, а также с 16 по 18 декабря, когда наблюдались отклонения в параметрах теплоносителя.
«Полностью сняли начисления по отоплению и горячей воде за период с 7 утра 15 декабря до 6 утра 16 декабря (в случае приборного учета объем тепловой энергии не фиксировался приборами учета, в случае нормативного потребления произведена корректировка в объеме 23 часов)», — говорится в сообщении РТС.
Перерасчет за горячую воду в период с 16 по 18 декабря был произведен в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, а плата за отопление определялась на основании актов замеров температуры воздуха в жилых помещениях.
В компании отметили, что, несмотря на перерасчеты, стоимость отопления в декабре 2025 года оказалась выше, чем в ноябре 2025 года, что объясняется повышенным потреблением тепла в связи с похолоданием.
Напомним, авария на Ростовской ТЭЦ-2 произошла 15 декабря, в результате чего около 1,4 тысячи жилых домов и ряд социальных объектов остались без тепла. В тот же день поврежденный участок трубопровода был заменен, и началось заполнение системы. Впоследствии власти сообщили о завершении ремонтных работ.