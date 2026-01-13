Ростовчанам пересчитали плату за отопление после аварии на ТЭЦ-2

Напомним, авария на Ростовской ТЭЦ-2 произошла 15 декабря, в результате чего около 1,4 тысячи жилых домов и ряд социальных объектов остались без тепла. В тот же день поврежденный участок трубопровода был заменен, и началось заполнение системы. Впоследствии власти сообщили о завершении ремонтных работ.