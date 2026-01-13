ГАИ сказала, может ли белорус закрепить за собой расчищенное от снега место. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции управления надзорной и регистрационно-экзаменационной деятельности главного УГАИ МВД Александр Хромченко.
У него поинтересовались, законно ли, законно ли при помощи лопаты, табличек и ведер выгонять белорусов с почищенного от снега места. Начальник отдела обратил внимание, что с точки зрения законодательства есть понятие — земли общего пользования:
— Есть понятие, когда какое-то машиноместо действительно закреплено за владельцем, особенно если он где-то купил квартиру, к которой это машиноместо.
Хромченко обратил внимание: если речь идет про земли общего пользования, то необоснованно выставлять таблички, ведра и прочее, так как данными землями может пользоваться любой белорусов. Также он сказал, можно ли вызвать сотрудников ГАИ, если кто-то занял место, к примеру, ведром:
— Мы, разумеется, приедем и уберем ведро. Разбираться, кто это ведро поставил, с какой целью, тем более с учетом того, что парковочное место и ведро на нем не создает тех самых опасностей для дорожного движения, на которые требуется реагировать в первую очередь.
