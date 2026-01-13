Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ сказала, может ли белорус закрепить за собой расчищенное от снега место

ГАИ объяснила, может ли белорус считать «своим» расчищенное от снега место.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ сказала, может ли белорус закрепить за собой расчищенное от снега место. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции управления надзорной и регистрационно-экзаменационной деятельности главного УГАИ МВД Александр Хромченко.

У него поинтересовались, законно ли, законно ли при помощи лопаты, табличек и ведер выгонять белорусов с почищенного от снега места. Начальник отдела обратил внимание, что с точки зрения законодательства есть понятие — земли общего пользования:

— Есть понятие, когда какое-то машиноместо действительно закреплено за владельцем, особенно если он где-то купил квартиру, к которой это машиноместо.

Хромченко обратил внимание: если речь идет про земли общего пользования, то необоснованно выставлять таблички, ведра и прочее, так как данными землями может пользоваться любой белорусов. Также он сказал, можно ли вызвать сотрудников ГАИ, если кто-то занял место, к примеру, ведром:

— Мы, разумеется, приедем и уберем ведро. Разбираться, кто это ведро поставил, с какой целью, тем более с учетом того, что парковочное место и ведро на нем не создает тех самых опасностей для дорожного движения, на которые требуется реагировать в первую очередь.

Тем временем названы цены на услуги по уборке снега в Минске: «От 25 до 140 рублей».

Ранее Минфин сказал, что будет со страховыми договорами лишенной лицензии страховой «Кентавр».

Кроме того, мы собрали информацию про пособия в Беларуси: когда в 2026 году вырастут больничные, пособия для пенсионеров старше 75 лет, выплаты на детей до трех лет, а также на погребение.