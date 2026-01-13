Неожиданно стало известно, как из настоящего лука чуть не убили Илью Олейникова

На съёмках легендарного шоу «Городок» едва не случилась трагедия.
Инцидент произошёл во время постановки сцены, стилизованной под эпоху Робин Гуда. Для съёмки был использован настоящий лук, способный пробить деревянную дверь. Реквизит оказался подлинным, но меры безопасности соблюдены не были.
По сценарию Юрий Стоянов должен был выстрелить в сторону убегающего Ильи Олейникова, не прицельно — по параболической траектории. Однако стрела всё же достигла цели. Как рассказал Стоянов в эфире программы «Шоу Воли» на телеканале ТНТ, он сразу понял, что произошло нечто серьёзное, услышав характерный крик напарника.
Актёр вспоминал, что руки и ноги тряслись от страха. Только благодаря толстой войлочной шапке, которую носил Олейников, всё обошлось — стрела пробила головной убор, лишь слегка повредив кожу. В противном случае инцидент мог закончиться трагически и поставить точку в истории всей программы.
Стоянов признал, что съёмки в «Городке» нередко сопровождались риском. В одной из сцен он также стрелял в партнёра — на этот раз по стакану, установленному на голове Олейникова. Все трюки актёры выполняли без участия каскадёров.
