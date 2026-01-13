В Таганроге из-за воздушной атаки введено свободное посещение учебных заведений

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также прокомментировал ситуацию, подтвердив, что силы ПВО отражают воздушную атаку на Таганрог. По его данным, информация о пострадавших среди людей не поступала, а сведения о последствиях на земле уточняются.