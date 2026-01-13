Ричмонд
В Таганроге из-за воздушной атаки введено свободное посещение учебных заведений

В Таганроге 13 января родители сами будут решать, идти ли их детям в школу.

Источник: Комсомольская правда

Глава Таганрога Светлана Камбулова объявила о введении режима свободного посещения в муниципальных учреждениях образования и детских садов 13 января. Решение принято в связи с отражением воздушной атаки беспилотных летательных аппаратов.

В своем Telegram-канале Камбулова сообщила, что силы ПВО в настоящее время работают над отражением атаки. Горожанам рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам.

— До отбоя воздушной атаки покидать помещения запрещено, — подчеркнула глава города, призвав сохранять спокойствие.

После сигнала «отбой» во всех муниципальных образовательных учреждениях будет действовать режим свободного посещения. Родители смогут самостоятельно принимать решение о необходимости участия ребенка в образовательном процессе.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также прокомментировал ситуацию, подтвердив, что силы ПВО отражают воздушную атаку на Таганрог. По его данным, информация о пострадавших среди людей не поступала, а сведения о последствиях на земле уточняются.

В настоящее время последствия инцидента уточняются, пострадавших нет.

