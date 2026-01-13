Омские студенты разрабатывают «Мико-чипсы» на основе грибного белка

Разработка ориентирована на растущий спрос на здоровое, экологичное и этичное питание. Чипсы содержат до 30% полноценного растительного белка, клетчатку, витамины и незаменимые аминокислоты. Продукт не содержит сою, молоко, яйца, сахар и искусственные добавки, что делает его подходящим даже для веганов и людей с пищевыми ограничениями.