Омские студенты разрабатывают «Мико-чипсы» на основе грибного белка

Студенты Омского государственного технического университета (ОмГТУ) при поддержке профессора кафедры «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» Елены Молибог создают инновационный продукт — «Мико-чипсы» на основе белка из мицелия вешенки (Pleurotus ostreatus). Это первая в России технология получения высококачественного микопротеина для пищевых целей.
Разработка ориентирована на растущий спрос на здоровое, экологичное и этичное питание. Чипсы содержат до 30% полноценного растительного белка, клетчатку, витамины и незаменимые аминокислоты. Продукт не содержит сою, молоко, яйца, сахар и искусственные добавки, что делает его подходящим даже для веганов и людей с пищевыми ограничениями.
Команда проекта объединяет студентов разных специальностей — технолога, экономиста, маркетолога — и планирует привлечь логиста, лаборанта и инженера. Такой междисциплинарный подход позволяет учитывать не только научные, но и производственные, рыночные и логистические аспекты.
«Главная проблема, которую решает наш стартап, — дефицит “чистого”, нейтрального по вкусу и легкоусвояемого белка. Современные растительные аналоги часто вызывают проблемы ЖКТ или имеют специфический привкус. Микопротеин вешенки — гипоаллергенный, устойчивый и обладает отличными функциональными свойствами, такими как гелеобразование и эмульгирование, что позволяет делать хрустящие запеченные чипсы без жарки», — рассказала руководитель проекта, студентка ОмГТУ Елена Русанова.
Проект уже доказал свою перспективность: он стал победителем Акселератора «Рост» 2025 года в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика». Экспертное сообщество высоко оценило научную основу и коммерческий потенциал разработки.
С учетом того, что объем российского рынка снеков в первом полугодии 2025 года превысил 135 млрд рублей, у «Мико-чипсов» есть все шансы занять нишу полезных альтернатив традиционным закускам. Команда намерена довести продукт до промышленного производства и масштабировать его в ближайшие годы.