В Хабаровске в трёх ДТП за день ранили пешеходов и пассажиров

Ранним утром около 04:50 на ул. Краснореченская водитель Toyota Vista выехал за пределы проезжей части и врезался в дорожное ограждение и магазин. В машине находились три женщины 2000, 2006 и 2007 годов рождения. У одной диагностировано сотрясение головного мозга и она госпитализирована, остальные получили ушибы и растяжения. Водитель скрылся с места происшествия.