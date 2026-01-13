В Хабаровске в трёх ДТП за день ранили пешеходов и пассажиров

В Хабаровске 12 января произошло сразу три ДТП с пострадавшими, — сообщает ГИБДД города.
Ранним утром около 04:50 на ул. Краснореченская водитель Toyota Vista выехал за пределы проезжей части и врезался в дорожное ограждение и магазин. В машине находились три женщины 2000, 2006 и 2007 годов рождения. У одной диагностировано сотрясение головного мозга и она госпитализирована, остальные получили ушибы и растяжения. Водитель скрылся с места происшествия.
В 12:00 на ул. Шелеста Honda Fit столкнулась с двумя встречными автомобилями. Пассажирка Honda Fit, женщина 1963 года рождения, получила ушибы, лечение амбулаторное.
Вечером в 18:00 на ул. Ленинградская неизвестный водитель сбил женщину-пешехода 1958 года рождения на пешеходном переходе по зелёному сигналу светофора. У пострадавшей перелом лодыжки, водитель скрылся с места ДТП.
ГИБДД Хабаровска продолжает поиск скрывшихся водителей и призывает горожан быть внимательными на дорогах, соблюдать правила и следить за скоростью.