Изменения по водительским правам и регистрации авто заработали в Беларуси

В частности, с 1 января 2026 года был расширен список услуг Министерства внутренних дел, которые можно получить удаленно через портал «Е-Паслуга». Появились более десяти новых услуг, которые связаны с регистрацией транспортного средства, его постановки на учет, оформления водительского удостоверения. Заявление на проведение той или иной административной процедуры можно подать удаленно. Это доступно и для физлиц, и для юрлиц, и для ИП.