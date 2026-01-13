Изменения по водительским правам и регистрации авто заработали в Беларуси. Подробности опубликованы на сайте «Е-Паслуга».
В частности, с 1 января 2026 года был расширен список услуг Министерства внутренних дел, которые можно получить удаленно через портал «Е-Паслуга». Появились более десяти новых услуг, которые связаны с регистрацией транспортного средства, его постановки на учет, оформления водительского удостоверения. Заявление на проведение той или иной административной процедуры можно подать удаленно. Это доступно и для физлиц, и для юрлиц, и для ИП.
К примеру, белорусы могут онлайн и зарегистрировать, и снять транспортное средство с учета удаленно. Через портал можно оформить обмен, выдачу взамен утраченного (похищенного) водительского удостоверения, а также водительского удостоверения образца Министерства внутренних дел СССР.
На портале стали доступны услуги по согласованию открытия или же изменения маршрута перевозки пассажиров в регулярном сообщении и ряд других услуг.
Тем временем ГАИ сказала, что пьяных водителей на дорогах Беларуси стало больше в 2025.
Кстати, ГАИ сказала, может ли белорус закрепить за собой расчищенное от снега место.
Кроме того, отряд спецназначения спас шесть замерзших щенков из-под бетонных плит в Минске.