Изменения по водительским правам и регистрации авто заработали в Беларуси

В Беларуси ввели изменения по водительским права и регистрации авто.

Источник: Комсомольская правда

Изменения по водительским правам и регистрации авто заработали в Беларуси. Подробности опубликованы на сайте «Е-Паслуга».

В частности, с 1 января 2026 года был расширен список услуг Министерства внутренних дел, которые можно получить удаленно через портал «Е-Паслуга». Появились более десяти новых услуг, которые связаны с регистрацией транспортного средства, его постановки на учет, оформления водительского удостоверения. Заявление на проведение той или иной административной процедуры можно подать удаленно. Это доступно и для физлиц, и для юрлиц, и для ИП.

К примеру, белорусы могут онлайн и зарегистрировать, и снять транспортное средство с учета удаленно. Через портал можно оформить обмен, выдачу взамен утраченного (похищенного) водительского удостоверения, а также водительского удостоверения образца Министерства внутренних дел СССР.

На портале стали доступны услуги по согласованию открытия или же изменения маршрута перевозки пассажиров в регулярном сообщении и ряд других услуг.

