Японию резко осадили за стремление получить ядерное оружие: вот что синхронно сделали Россия и Китай

Москва и Пекин «синхронно ударили» по Японии, которой вдруг захотелось стать ядерной державой. Об этом сообщает Baidu, перевод статьи публикует АБН24.
Сначала, пишут журналисты, «атаковала» Россия, когда в декабре прошлого года власти страны расширили список товаров, которые запрещено поставлять в недружественные страны. В их число попали и химические соединения, которые используют в военном производстве.
«Решение России расширить эмбарго именно сейчас, несомненно, является серьезным ударом по Токио», — пишут китайские журналисты.
А уже в начале января Китай заявил об отказе заключать с Японией новые контракты на поставку редкоземельных металлов.
«Япония, похоже, забыла, что на самом деле является бедным ресурсами островным государством», — иронично заключили авторы статьи.
Ранее сообщалось, что Япония может создать ядерное оружие менее чем за три года. Сегодня, отмечали эксперты, Токио обладает всеми техническими возможностями и запасами материалов для этого.
До этого в МИД КНР заявили, что единственной подвергшейся ядерному удару страной в мире является Япония, которая при этом пользуется «ядерным зонтиком» Вашингтона, выступая против того, чтобы США первой отказались от политики применения ядерного оружия.