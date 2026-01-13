Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Японию резко осадили за стремление получить ядерное оружие: вот что синхронно сделали Россия и Китай

Baidu: РФ и КНР синхронно ответили захотевшей ядерное оружие Японии.

Источник: Комсомольская правда

Москва и Пекин «синхронно ударили» по Японии, которой вдруг захотелось стать ядерной державой. Об этом сообщает Baidu, перевод статьи публикует АБН24.

Сначала, пишут журналисты, «атаковала» Россия, когда в декабре прошлого года власти страны расширили список товаров, которые запрещено поставлять в недружественные страны. В их число попали и химические соединения, которые используют в военном производстве.

«Решение России расширить эмбарго именно сейчас, несомненно, является серьезным ударом по Токио», — пишут китайские журналисты.

А уже в начале января Китай заявил об отказе заключать с Японией новые контракты на поставку редкоземельных металлов.

«Япония, похоже, забыла, что на самом деле является бедным ресурсами островным государством», — иронично заключили авторы статьи.

Ранее сообщалось, что Япония может создать ядерное оружие менее чем за три года. Сегодня, отмечали эксперты, Токио обладает всеми техническими возможностями и запасами материалов для этого.

До этого в МИД КНР заявили, что единственной подвергшейся ядерному удару страной в мире является Япония, которая при этом пользуется «ядерным зонтиком» Вашингтона, выступая против того, чтобы США первой отказались от политики применения ядерного оружия.

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше