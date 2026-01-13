Мэр итальянского города заявил о необъяснимом всплеске смертности жителей

Он отметил в своем личном блоге, что подобной ситуации ранее не наблюдалось, даже в период пандемии COVID-19. Местные власти обратили внимание, что среди умерших были люди около 60 лет, которые внешне не имели серьезных проблем со здоровьем, а похороны проходят практически без перерывов из-за перегруженности кладбищ и часовен.