Мэр итальянского города заявил о необъяснимом всплеске смертности жителей

В итальянском муниципалитете Кастильон-Фиорентино в начале января зафиксировали резкий рост смертности. Как сообщил мэр города Марио Аньелли во вторник, 13 января, за первые девять дней месяца умерли 14 человек при населении около 13 тысяч, что почти втрое превышает средние показатели.
Он отметил в своем личном блоге, что подобной ситуации ранее не наблюдалось, даже в период пандемии COVID-19. Местные власти обратили внимание, что среди умерших были люди около 60 лет, которые внешне не имели серьезных проблем со здоровьем, а похороны проходят практически без перерывов из-за перегруженности кладбищ и часовен.
Причины роста смертности пока не установлены. По словам мэра, возможную роль могли сыграть сезонные заболевания, включая грипп, однако подтверждение может дать только служба здравоохранения. Не исключается, что схожая ситуация есть и в других муниципалитетах провинции Ареццо.
Власти также указали на общий неблагоприятный демографический фон: в прошлом году в городе родились 74 ребенка, тогда как умерли 133 человека. Часть смертей связана с тяжелыми хроническими заболеваниями и преклонным возрастом.
