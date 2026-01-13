Ричмонд
Школьников Иркутской области научат космической кибербезопасности

С 19 января по 8 февраля 2026 года в школах Иркутской области пройдет «Урок цифры».

С 19 января по 8 февраля 2026 года в школах Иркутской области пройдёт «Урок цифры» на тему «Кибербезопасность в космосе». Учеников познакомят с тем, как защищают информацию при передаче данных между Землёй и космическими аппаратами.

Ребята узнают о спутниковой связи, телеметрии, киберугрозах и современных способах шифрования. Освоить тему помогут интерактивные тренажёры. Присоединиться к занятию можно не только в школе, но и дома, причем как самостоятельно, так и вместе с родителями.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 2026 году в Иркутской области будет обновлено 43 учреждения культуры в 21 муниципалитете. На эти цели направят 817 миллионов рублей.