Школьников Иркутской области научат космической кибербезопасности

С 19 января по 8 февраля 2026 года в школах Иркутской области пройдёт «Урок цифры» на тему «Кибербезопасность в космосе». Учеников познакомят с тем, как защищают информацию при передаче данных между Землёй и космическими аппаратами.
Ребята узнают о спутниковой связи, телеметрии, киберугрозах и современных способах шифрования. Освоить тему помогут интерактивные тренажёры. Присоединиться к занятию можно не только в школе, но и дома, причем как самостоятельно, так и вместе с родителями.
