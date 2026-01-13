Поисковики оценили шанс найти семью Усольцевых весной

Ранее сообщалось, что следствие ведёт поиски бывшей жены Сергея Усольцева и их общего сына за пределами России. Представитель СК уточнил, что контакта с ними на данный момент нет, поэтому допросить их не удалось. В деле уже опрошены дети обоих супругов от предыдущих браков, признанные потерпевшими.