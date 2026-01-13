Поисковики оценили шанс найти семью Усольцевых весной

«Да, шанс всегда есть. Людей находят через 20 лет там, где вообще в принципе невозможно было бы найти. Конечно, шанс есть», — сказала Вульферт.
По словам координатора, активные поиски возобновятся при благоприятной погоде и с использованием современных технологий, включая беспилотники. Специалисты планируют проверить маршруты и участки, которые ранее не удавалось обследовать. Вульферт подчеркнула поддержку волонтёров со всей страны, оказывающих помощь финансово и информационно.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. По версии следствия, они могли погибнуть в результате несчастного случая во время турпохода к горе Буратинка. На момент завершения активного этапа поисков 12 октября задачи перешли к профессионалам и аттестованным спасателям.
Ранее сообщалось, что следствие ведёт поиски бывшей жены Сергея Усольцева и их общего сына за пределами России. Представитель СК уточнил, что контакта с ними на данный момент нет, поэтому допросить их не удалось. В деле уже опрошены дети обоих супругов от предыдущих браков, признанные потерпевшими.
