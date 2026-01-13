Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поисковики оценили шанс найти семью Усольцевых весной

Руководитель поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт сообщила, что весной есть шанс обнаружить тела пропавшей семьи Усольцевых, если они погибли в тайге. Об пишет РИА «Новости».

«Да, шанс всегда есть. Людей находят через 20 лет там, где вообще в принципе невозможно было бы найти. Конечно, шанс есть», — сказала Вульферт.

По словам координатора, активные поиски возобновятся при благоприятной погоде и с использованием современных технологий, включая беспилотники. Специалисты планируют проверить маршруты и участки, которые ранее не удавалось обследовать. Вульферт подчеркнула поддержку волонтёров со всей страны, оказывающих помощь финансово и информационно.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. По версии следствия, они могли погибнуть в результате несчастного случая во время турпохода к горе Буратинка. На момент завершения активного этапа поисков 12 октября задачи перешли к профессионалам и аттестованным спасателям.

Ранее сообщалось, что следствие ведёт поиски бывшей жены Сергея Усольцева и их общего сына за пределами России. Представитель СК уточнил, что контакта с ними на данный момент нет, поэтому допросить их не удалось. В деле уже опрошены дети обоих супругов от предыдущих браков, признанные потерпевшими.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.