На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продали всего 18 билетов

Сама площадка рассчитана на 91 место. При этом желающих увидеть певицу вживую набралось всего 20 процентов от общего числа. В продаже есть места за столиками стоимостью от 9,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от расположения. За Долиной также можно понаблюдать у бара за 15,5 тысячи рублей.