Цены на какие продукты взлетят в России к концу месяца

«У нас с 2026 года произошло увеличение налоговой нагрузки на бизнес: НДС стал 22%. Производители увеличат стоимость своих услуг и товаров, речь идет и про сырье, и про логистику», — пояснил эксперт в разговоре с Life.ru. Он отметил, что первыми вернутся к обычным, а затем и более высоким ценам продукты для новогоднего стола, такие как ингредиенты для оливье. Рост цен также затронет базовые категории товаров.