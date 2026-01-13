Цены на какие продукты взлетят в России к концу месяца

Цены на овощи и фрукты вырастут на 15−20% в январе, прогнозирует эксперт.
К концу января в России ожидается подорожание многих продуктов питания из-за роста налоговой нагрузки и себестоимости. Об этом рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко.
«У нас с 2026 года произошло увеличение налоговой нагрузки на бизнес: НДС стал 22%. Производители увеличат стоимость своих услуг и товаров, речь идет и про сырье, и про логистику», — пояснил эксперт в разговоре с Life.ru. Он отметил, что первыми вернутся к обычным, а затем и более высоким ценам продукты для новогоднего стола, такие как ингредиенты для оливье. Рост цен также затронет базовые категории товаров.
Согласно прогнозу, алкоголь может подорожать на 17… 30%, а крупы, макароны и консервы — на 5… 15%. Наиболее значительный рост ожидается на кофе, чай, а также сезонные овощи и фрукты.
С 1 января 2026 года в России повышаются минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди в соответствии с приказом Минфина, пишет «Царьград». Новая минимальная цена на водку составит 409 рублей за пол-литра, тогда как в 2025 году она была равна 349 рублям. Эти меры являются частью государственной стратегии по борьбе с нелегальным производством алкоголя, которая последовательно реализуется с 2009 года.