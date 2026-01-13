Снегопад, гроза и аномальные морозы: какая погода будет в первую рабочую неделю в регионах России

В Москве выпало до 20% месячной нормы осадков.
В крупных городах России первая рабочая неделя нового года пройдет на фоне пониженных температур и обильных осадков. По оценкам синоптиков, в Москве сохранится снегопад, тогда как в южных регионах страны ожидаются дожди. Столичный регион продолжает находиться под влиянием активных циклонов. За последние сутки в городе выпало около 20% от средней месячной нормы осадков, а высота снежного покрова на ВДНХ достигла 37 сантиметров.
В ряде субъектов Северо-Западного федерального округа прогнозируются сильные морозы, местами до 40 градусов. При этом, согласно информации Гидрометцентра, в Краснодарском крае, включая Сочи, прохождение холодного фронта приведет к резкой перестройке погодных условий. Очень сильные дожди, местами с грозами, которые ожидаются 12 января, в короткие сроки сменятся снегом и мокрым снегом. Какая погода будет в регионах России с 12 по 18 января — в материале URA.RU.
Погода на Северо-западе страны.
13 января на территории ряда субъектов Северо-Западного федерального округа ожидаются сильные морозы, местами до −40 градусов. Согласно данным региональных метеослужб, на севере Республики Коми и в Мурманской области температура воздуха может опуститься до −39 градусов, в Архангельской области и Ненецком автономном округе — до −28 градусов.
Самые суровые погодные условия прогнозируются в Мурманской области, где сохраняется режим экстремально низких температур. В течение вторника столбики термометров опустятся до −27…-32 градусов, местами — до −38 градусов.
Дополнительный дискомфорт будет создавать ветер скоростью 2−7 м/с, а также туман и изморозь. В Воркутинском районе Республики Коми в ночь на 12 января ожидается от −34 до −39 градусов при ветре до 4−9 м/с. На остальной территории Коми прогнозируется от 20 до 33 градусов мороза.
В ЯНАО будет метель и ветер до 15−17 м/с.
На северо-востоке Архангельской области температура понизится до −28 градусов, в остальных районах региона — до −13…-18 градусов, местами возможен снег, гололедно-изморозевые отложения, при ветре 3−8 м/с. В Ненецком автономном округе ожидаются сходные температурные значения, однако прогнозируются метель и усиление ветра до 15−17 м/с, уточняют в Севгидромете. В Карелии установится пасмурная погода, местами туман, ночная температура составит около −15 градусов, днем — порядка −12. В Вологодской области будет несколько теплее: в дневные часы ожидается −6…-11 градусов, временами небольшой снег.
По данным Новгородского гидрометцентра, в Новгородской области во вторник прогнозируется переменная облачность, местами возможен небольшой снег, северо-восточный ветер 3−8 м/с. Температура воздуха в ночные часы опустится до −15 градусов, днем составит −6…-11. В Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Температура ночью — от −11 до −16 градусов, днем — от −8 до −13 градусов при умеренном северном ветре.
В Калининградской области будет облачно с прояснениями. Ночью температура опустится до −10…-15 градусов, на востоке региона — до −18…-20. Днем ожидается от −4 до −9 градусов. В Калининграде, согласно данным официального сайта регионального Гидрометцентра, днем прогнозируется −9 градусов без осадков. Метеорологи предупреждают об образовании снежного наката и гололедицы на автодорогах.
Погода в Дальневосточном округе.
Приморский край, Сахалин и Камчатка в ближайшее время окажутся под воздействием интенсивных циклонов. Во Владивостоке прогнозируются снегопады и штормовой ветер скоростью 25−30 м/с. На юге Камчатки ожидаются очень сильные осадки в виде мокрого снега, метели, а также ураганные порывы ветра до 45−50 м/с, что повышает риск обрывов линий электропередачи и схода лавин в горных районах.
Погода в Юго-западной части страны.
В Барнауле будет снег и температура воздуха опустится до −25 градусов.
Согласно информации Гидрометцентра России, в Краснодарском крае, включая Сочи, прохождение холодного фронта приведет к резкой смене погодных условий. 12 января ожидаются очень сильные дожди, местами с грозами, которые в кратчайшие сроки перейдут в снег и мокрый снег на фоне существенного понижения температуры воздуха до −3…-5 градусов. Прогнозируются усиление ветра, налипание мокрого снега на провода и деревья, а также образование гололедицы. В горных районах на высотах свыше 500 метров сохраняется опасность схода лавин.
Прогноз погоды для Сибирского федерального округа.
В Барнауле Алтайского края 13 января ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха составит днем 0 градусов, а ночью — до −16 градусов. 14 января в городе будет облачно: днем столбик термометра покажет −16 градусов, а ночью — до −28. В четверг, 15 января. Ожидается снег, а днем температура упадет до −25 градусов. С 16 по 18 января в Барнауле будет солнечно, а температура воздуха днем составит −30 градусов, ночью — до −36.
Погода в Уральском федеральном округе.
В Ханты-Мансийске с 13 по 15 января температура воздуха днем будет подниматься от −31 до −24 градусов, осадков не ожидается. При этом, согласно данным сайта Gismeteo, с 16 по 18 января выпадет снег, а столбик термометра днем покажет до −15 градусов, а ночью — до −23 градусов.
В Нижнем Тагиле 13 января осадков не ожидается, а температура воздуха днем составит −23 градуса, к ночи она опустится до −28. При этом 14 января в городе резко похолодает до −23 градусов днем и до −30 ночью.
В Екатеринбурге сегодня столбик термометра покажет от −21 до −25 градусов, без осадков. 14 января в городе прогнозируется похолодание до −29 градусов днем и до −28 градусов ночью. В четверг, 15 января, температура повысится до −27 градусов в дневное время суток и до −22 градусов в ночное.
В Тюмени 13 января температура воздуха днем составит до −28 градусов, а ночью — до −31. В среду, 14 января, столбик термометра в дневное время резко опустится до −27 градусов, а ночью — до −35 градусов. Осадков в оба дня не ожидается.
Какая погода будет в Москве и Петербурге.
Высота сугробов в отдельных районах Подмосковья может превысить полметра.
Столица по-прежнему находится под влиянием активной циклонической деятельности. За последние сутки в Москве выпало до 20% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова на станции ВДНХ достигла 37 сантиметров. По данным специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца из его telegram-канала, 12 января в городе сохранится облачная погода с периодическими снегопадами. Температура воздуха будет находиться в диапазоне −3…-6 градусов, что немного превышает средние многолетние значения.
Особое внимание к погодным условиям рекомендуют проявить жителям юго-восточных и восточных районов Подмосковья: здесь ожидается гололед, а местами высота снежных заносов может превысить 50 сантиметров. К середине недели прогнозируется понижение температуры до −8…-11 градусов.
Петербург окажется в зоне взаимодействия циклона и холодного антициклона, что обусловит преимущественно облачную погоду с прояснениями и слабым снегом. Температура воздуха, по словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, будет находиться в пределах −7…-12 градусов, что ниже климатической нормы для этого периода.
Главный синоптик города Александр Колесов ранее отмечал в telegram-канале, что в течение первой рабочей недели существенных осадков в городе «практически не ожидается». По его прогнозу, в Петербурге установится сухая морозная погода со слабым восточным ветром.
Зимний характер погоды сохранится, однако устойчивых снегопадов не предвидится. При этом к 12 января высота снежного покрова в центральной части Петербурга достигла 26 сантиметров.