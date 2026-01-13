Снегопад, гроза и аномальные морозы: какая погода будет в первую рабочую неделю в регионах России

В Барнауле Алтайского края 13 января ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха составит днем 0 градусов, а ночью — до −16 градусов. 14 января в городе будет облачно: днем столбик термометра покажет −16 градусов, а ночью — до −28. В четверг, 15 января. Ожидается снег, а днем температура упадет до −25 градусов. С 16 по 18 января в Барнауле будет солнечно, а температура воздуха днем составит −30 градусов, ночью — до −36.