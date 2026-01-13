Топ-5 главных новостей в Молдове 13 января 2026: Педагоги возмущены словами Санду о митингах среди учителей в Советской Молдавии; в Молдове прекращают вещание 14 российских каналов; зачем Санду возродила позорный институт сутяжнич

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 13 января 2026:
1. «Президент Молдовы в лице своей мамы опорочила профессию учителя»: Педагоги комментируют слова Санду о пропагандистских митингах.
2. В Молдове прекращают вещание 14 российских каналов, включая детские и на темы о здоровье: Об этом сообщили крупнейшие операторы кабельного телевидения.
3. Вы поносите президента — тогда мы идем к вам: Как Майя Санду возродила позорный институт сутяжничества в Молдове.
4. Брат Георгия Которобая, осужденного пожизненно за убийство беременной девушки в Молдове, получил 25 лет тюрьмы: Он причастен к смерти младенца.
5. Снежок, морозец, солнце: Жителей Молдовы ждут минус 15 градусов ночью, но днем уже почти тепло.
«Я готов пойти до конца и убить»: В Италии полицейский застрелил юношу из Молдовы за наличие компромата — видео, где карабинер-убийца танцует с трансгендером.
Новые подробности убийства 24-летнего молдаванина в Италии, застреленного в голову (далее…).
Реформа образования провалилась: ВУЗы Молдовы позорно теряют позиции в Европе.
Так называемая реформа не дала ожидаемых результатов и уже отражается в международных рейтингах (далее…).
Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.
Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что официальная статистика фиксирует бедность среди населения из-за использования «советских методов» подсчета (далее…).