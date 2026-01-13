Ричмонд
В Хабаровске «АмурФест. Зима-2025» собрал более 51 тысячи гостей

Фестиваль-ярмарка подарил праздничное настроение и поддержал местных мастеров.

Источник: Правительство Хабаровского края

С 25 декабря по 11 января площадь им. Ленина в Хабаровске превратилась в зимнюю сказку: краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Зима-2025» посетили более 51 тысячи человек, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В десяти уютных домиках-корнерах свои изделия представили 43 мастера декоративно-прикладного искусства и 11 предпринимателей края. Многие работают под брендом «Сделано в Хабаровском крае». Гости фестиваля могли приобрести кружево, украшения, уникальные елочные игрушки, изделия из кожи, дерева и бронзы, свечи ручной работы, а также сувениры в национальных техниках коренных народов Приамурья.

Впервые в четырех корнерах заработала зона фудкорта с горячими напитками, выпечкой и сладостями, которые согревали в морозные дни. Ежедневно с 2 января гостей ждали зимние игры, мастер-классы, викторины и забавы для всей семьи.

— Приходили с семьей несколько раз! Очень душевная атмосфера, как в большой зимней сказке. Я купила шарф и шапку ручной работы, дочка в восторге от кружевного воротничка, — поделилась жительница Хабаровска Анна Кононенко.

Фестиваль прошел при поддержке регионального правительства в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и подтвердил статус Хабаровска как культурной и туристической точки притяжения Дальнего Востока.

Несмотря на завершение официальной программы, десять домиков-корнеров продолжат работу до конца января, а на катке и по выходным будут проходить тематические мероприятия.