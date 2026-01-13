В Хабаровске «АмурФест. Зима-2025» собрал более 51 тысячи гостей

В десяти уютных домиках-корнерах свои изделия представили 43 мастера декоративно-прикладного искусства и 11 предпринимателей края. Многие работают под брендом «Сделано в Хабаровском крае». Гости фестиваля могли приобрести кружево, украшения, уникальные елочные игрушки, изделия из кожи, дерева и бронзы, свечи ручной работы, а также сувениры в национальных техниках коренных народов Приамурья.