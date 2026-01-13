Ночью 13 января над Ростовской областью сбили семь беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны с 23:00 12 января и до 7:00 13 января пресекли попытку пролета одиннадцати вражеских беспилотных аппаратов самолетного типа над территорией страны. Семь из них — над территорией Ростовской области.
Соответствующее заявление опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальному сообщению, подавляющее большинство целей — семь единиц — было ликвидировано в небе над Ростовской областью. По одному дрону сбито над воздушным пространством Белгородской, Курской, Орловской областей и Республики Крым.
Напомним, что утром 13 января в небе над Таганрогом идет отражение атаки вражеских дронов. Из-за этого в школах и детских садах в этот день после сигнала «отбой» воздушной опасности посещение школ и детских садов будет по желанию родителей.
По предварительным данным, в городе никто не пострадал.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.