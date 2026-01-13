Важно оставаться дома: тюменский Роспотребнадзор обновил данные по заболеваемости гриппом

Простуда отступает, но нужно не исключать профилактику.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тюменской области за неделю снизилась на 36%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
«За неделю с 5 по 11 января отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 36%. Эпидпорог среди совокупного населения и в возрастных группах не превышен. Циркулируют вирусы гриппозной и негриппозной этиологии», — сообщили в ведомстве.
Специалисты советуют тюменцам оставаться дома при первых признака простуды. В целом же нужно использовать неспецифические методы профилактики: мыть руки после посещения общественных мест, использовать антисептики, и соблюдать социальную дистанцию.