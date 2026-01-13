Сенатор США Келли подал в суд на Хегсета из-за угрозы понижения в звании

Член Сената Конгресса США, демократ Марк Келли подал иск в суд на главу Пентагона Пита Хегсета, чтобы помешать возможному понижению его в звании и сокращению пенсионных выплат, причитающихся ему как отставному военному, сообщал телеканал CBS.
По информации СМИ, ранее американский министр войны объявил, что оборонное ведомство приступило к «определению звания в отставке» для Келли, что может закончиться урезанием пенсии и понижением.
Хегсет уточнял, что направил Келли официальное письмо с выговором. В документе глава Пентагона обратил внимание на «безрассудное поведение» сенатора, который призвал американских военнослужащих не подчиняться приказам администрации президента США Дональда Трампа.
Келли в ответ назвал решение Хегсета «неконституционной местью» и призвал заблокировать инициативу Пентагона в свой адрес. В своём иске он обвинил министерство в попытке попрать свободу слова, которая защищена законом.
Вместе с тем, как обращают внимание журналисты, военнослужащие США в отставке могут подвергаться внесудебным наказаниям, привлекаться к ответственности и представать перед военным судом в соответствии с единым кодексом военной юстиции.
Напомним, ранее член Палаты представителей Конгресса США, демократ Тед Лью призвал американских военных игнорировать возможный приказ главы Белого дома Дональда Трампа о начале военной операции против Гренландии. Своё письмо Тед Лью направил руководству ВВС, ВМС, сухопутных войск и морской пехоты Соединённых Штатов.